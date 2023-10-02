В Одесской области утонули двое подростков: их тела нашли в ставку для полива винограда

В Одесской области в искусственном водоеме для полива винограда нашли тела двух парней 13 лет. Подростки пошли вместе на прогулку, после чего не вернулись домой.

Утром на следующий день в полицию обратились родственники погибших. Сначала они пытались самостоятельно найти сыновей, однако тщетно.

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Детали трагического инцидента

В селе Выгода, что в Одесской области, двое парней 13 лет 1 октября отправились на прогулку, однако не вернулись домой. Родители сначала искали подростков самостоятельно – они надеялись, что те куда-то уехали, потому что их видели у железной дороги. Впоследствии одежду одного из ребят обнаружил охранник искусственного водоема для полива виноградников в селе Березань. После этого родные обратились к стражам порядка.

Полиция сразу же развернула поисковую операцию в том же месте. Через несколько часов обоих детей обнаружили без признаков жизни. Водолазы достали их со дна бассейна. Предварительная причина смерти – утопление. В рамках уголовного производства по преднамеренному убийству тела детей направят на экспертизу, чтобы выяснить точную причину гибели.

Утрата детей – большое горе для родителей и родных. Можно ли было предотвратить эту трагедию, трудно сейчас сказать. Но хочу подчеркнуть, призывать, достучаться до всех – постоянно держите связь с детьми, договаривайтесь с ними, где они будут проводить время, где их искать, если вдруг пропадет с ними связь,

– отметили в полиции.

Там добавили, если ребенок не вернулся домой вовремя, то нужно сразу обращаться в полицию.

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