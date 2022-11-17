В Одесской области враг ударил по объекту инфраструктуры

Утром 17 ноября враг вновь нанес циничный ракетный удар по Украине. Одна из вражеских ракет попала по Одесщине.

Первые детали утреннего обстрела сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Важно Черник прокомментировал, насколько велик ракетный потенциал России

По его словам, противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Также есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях,

– подчеркнул Марченко.

Добавим, что с самого утра 17 ноября во всех областях Украины завыли сирены. Взрывы услышали в нескольких городах, в частности:

на Киевщине, где, вероятно, работает ПВО;

на Днепропетровщине;

на Львовщине;

в Харькове.

Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!