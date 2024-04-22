На Одещине взрывы: область атакуют "Шахеды"

Ночью 22 апреля оккупанты в очередной раз атакуют "Шахедами". Воздушную тревогу объявили в Одесской области.

Тревогу в Одесской области объявили около 00:50. Впоследствии местные СМИ сообщили о взрывах, передает 24 Канал.

Обратите внимание Оккупанты снова запустили "Шахеды": в Одесской области воздушная тревога

Что уже известно о взрывах в Одесской области

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Около 01:07 "Думская" написала, что в области работает ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ в 00:44 написали, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Залива Одесской области.

Важно! В ночь на 20 апреля оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 / Х-69 из акватории Черного моря.

ПВО сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожено 3 разведывательных БПЛА – 2 "Орлан-10" и один "Суперкам".