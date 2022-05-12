В Одесской ОВА подтвердили удар по кораблю "Всеволод Бобров"

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Боборов". Это судно является одним из новейших в русском флоте.

Ранее 24 канал сообщил, что в Черном море вспыхнул пожар на вражеском судне тылового обеспечения проекта 23120. Таких у России только 2 – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус".

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Позже информацию подтвердил Сергей Братчук. Он уточнил, что загорелся корабль "Всеволод Бобров", который шел в направлении острова Змеиный. По предварительной информации, судно пытается вернуться в Севастополь, но эту информацию еще уточняют.

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