В Одесском районе россияне попали в объект энергетической инфраструктуры: вспыхнул пожар

Российские захватчики ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, есть попадание в Одесский район в объект энергетической инфраструктуры.

Соответствующую информацию сообщили в Оперативном командовании "Юг". Там подтвердили, что есть раненые в результате атаки врага.

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Что известно об атаке на Одесщину

К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован,

– заявили военные.

По их данным, один гражданский сотрудник получил ранения. Он находится в больнице.

Наши военные объяснили, что Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить на Юге 8 дронов. В частности, в:

Николаевской области – 6;

в Херсонской и Одесской – по одному.

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