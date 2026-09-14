В Офисе генерального прокурора опровергли подозрение в адрес директора НАБУ

Утром 14 сентября Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Вечером того же дня в Офисе генпрокурора отреагировали на эти слухи.

Правоохранители опровергли информацию о подозрении у руководителя антикоррупционных органов. Об этом написали в Офисе генпрокурора.

Что сказали в офисе генпрокурора?

В ведомстве опровергли подозрение директору НАБУ.

В связи с распространением заявления о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности,

– заявили правоохранители.

Они отметили, что в рамках этого уголовного производства ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, не сообщалось о подозрении. Для этого отсутствовали какие-либо правовые основания.

Заявления о якобы подозрении были лишены юридического смысла. Следовательно, соответствующие отметки в ЕРДР об уведомлении о подозрении были отменены,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Что сказал Кравченко?

Руслан Кравченко заявил, что подозрение директору НАБУ направили по почте. Для убедительности своих доказательств он опубликовал в собственных соцсетях скриншот с информацией об посылке, вероятно, в приложении Укрпочты.

Также Кравченко заявил, что попытка отменить подозрение или убрать соответствующие сведения с ЕРДР будет иметь признаки "политического и противоправного вмешательства". Кроме того, он обвинил представителей НАБУ в попытке руководством ДБР и ОГП отменить подозрение. Однако никаких улик не привел.



Кравченко заявил, что подозрение следует к получателю / Скриншот из соцсетей Руслана Кравченко

Что известно о бегстве Кравченко?

Утром 14 сентября Руслан Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Накануне он подал заявление об отставке от должности генпрокурора на фоне операции НАБУ и САП "Карфаген".

Кравченко подчеркивал, что его отставка "не является признанием какой-либо вины, результатом определенных соглашений или отказом в борьбе за свою репутацию и добродетель". Он обвинил представителей НАБУ и САП в копировании и похищении материалов производства по их руководителям и работникам во время обысков.

Более того, Кравченко заявил, что Владимир Зеленский ранее политически сдерживал эти решения, а представители антикоррупционных органов предлагали ему гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от подозрений.

В тот же день он сообщил, что находится за границей. По информации СМИ, Кравченко самостоятельно оформил командировку в Париж якобы для того, чтобы принять участие в слушании парламентской сети ПАСЕ.