Правоохоронці спростували інформацію про наявність підозри в очільника антикорупційних органів. Про це написали в Офісі генпрокурора.
Що сказали в Офісі генпрокурора?
У відомстві спростували підозру директору НАБУ.
У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності,
– заявили правоохоронці.
Вони наголосили, що в межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, не повідомляли про підозру. Для цього були відсутні будь-які правові підстави.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані,
– підкреслили в Офісі генпрокурора.
Що сказав Кравченко?
Руслан Кравченко заявив, що підозру директору НАБУ надіслали поштою. Задля переконливості своїх доказів він опублікував у власних соцмережах скриншот з інформацію про посилку, ймовірно, в додатку Укрпошти.
Також Кравченко заявив, що спроба скасувати підозру або прибрати відповідні відомості з ЄРДР матиме ознаки "політичного та протиправного втручання". Крім того, він звинуватив представників НАБУ у спробі через керівництво ДБР та ОГП скасувати підозру. Проте жодних доказів не навів.
Кравченко заявив, що підозра прямує до отримувача / Скриншот з соцмереж Руслана Кравченка