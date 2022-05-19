В ОК "Юг" доложили о потерях врага за сутки и ситуации в Черном море

Оперативное командование "Юг" опубликовало данные о потерях российского войска, а также технике за сутки.

Согласно информации, украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией смогли за сутки нанести много поражений по позициям противника. В частности, известно о 90 удачных целях.

Важно Враг на Юге не продвигается, но подло применяет элементы гибридной войны: какие именно

Во что попали украинские защитники:

2 самоходные артустановки,

автомобильную и бронированную технику,

20 российских военных.

Однако это не окончательные данные, поскольку отмечается, что потери еще уточняются.

Какая ситуация в Черном море

В ОК "Юг" рассказали, что в Черном море продолжают маневрировать 2 отряда боевых кораблей. Именно они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет,

– рассказали в ОК "Юг".

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, тщательно проверяйте информацию и не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием", – отметили украинские защитники.

Какая ситуация на Юге: последние новости

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