В оккупированной Горловке слышали серию мощных взрывов

В Донецкой области, в оккупированной Горловке, местные жители сообщают о взрывах. Вероятно, горит уничтоженный российский боекомплект.

Пока нет официальной информации, о взрывах в оккупированной Горловке. Жители города отмечают, что есть пожары.

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Журналист и политический обозреватель Денис Казанский также сообщил о взрывах. По его словам, россиян продолжают "демилитаризовать".

Пока российские военные преступники бьют по портам, супермаркетам и гражданской инфраструктуре, ВСУ продолжает ювелирно поражать военные склады противника,

– заявил Казанский.

Взрывы и пожары в Горловке: смотрите видео

Что происходит в Горловке / Фото телеграмм-сообщества

Момент взрыва в Горловке: смотрите видео

По информации телеграмм-канала "Оперативный ВСУ", горит машинный завод. Там была техника и живая сила врага.

Оккупированная Горловка: смотрите видео

Мощный взрыв в Горловке: смотрите видео

Предварительная информация о взрывах

В Горловке, которую российские убийцы оккупировали еще в 2014 году, размещены вражеские склады и казармы. Местные сообщали о взрывах и пожарах 13 июля. Они отмечали, что горят склады оккупантов.

Переполненный морг

Источники 24 канала в разведке рассказали, что городская больница №2 в Горловке находится в критическом состоянии. Она переполнена оккупантами. Туда сносят их тела и в медучреждении трупный запах. Также полностью забит телами морг.

Обратите внимание – взрывы раздавались и на оккупированной территории Запорожья: смотрите видео