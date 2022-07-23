В оккупированной Горловке слышали серию мощных взрывов
В Донецкой области, в оккупированной Горловке, местные жители сообщают о взрывах. Вероятно, горит уничтоженный российский боекомплект.
Пока нет официальной информации, о взрывах в оккупированной Горловке. Жители города отмечают, что есть пожары.
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Журналист и политический обозреватель Денис Казанский также сообщил о взрывах. По его словам, россиян продолжают "демилитаризовать".
Пока российские военные преступники бьют по портам, супермаркетам и гражданской инфраструктуре, ВСУ продолжает ювелирно поражать военные склады противника,
– заявил Казанский.
Взрывы и пожары в Горловке: смотрите видео
Что происходит в Горловке / Фото телеграмм-сообщества
Момент взрыва в Горловке: смотрите видео
По информации телеграмм-канала "Оперативный ВСУ", горит машинный завод. Там была техника и живая сила врага.
Оккупированная Горловка: смотрите видео
Мощный взрыв в Горловке: смотрите видео
Предварительная информация о взрывах
В Горловке, которую российские убийцы оккупировали еще в 2014 году, размещены вражеские склады и казармы. Местные сообщали о взрывах и пожарах 13 июля. Они отмечали, что горят склады оккупантов.
Переполненный морг
Источники 24 канала в разведке рассказали, что городская больница №2 в Горловке находится в критическом состоянии. Она переполнена оккупантами. Туда сносят их тела и в медучреждении трупный запах. Также полностью забит телами морг.
Обратите внимание – взрывы раздавались и на оккупированной территории Запорожья: смотрите видео