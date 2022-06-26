В оккупированной Каховке горело авто: очевидцы говорят, что владелица коллаборантка Махнева

На временно оккупированных территориях Украины карма быстро догоняет коллаборантов, предавших украинский народ. Очередной "неприятный" инцидент произошел с Ириной Махневой.

Коллаборантка возглавляет так называемое "управление образования"

Советник главы Херсонского ОВА и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что во временно оккупированной Каховке горело авто.

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Пожар произошел поздно вечером 25 июня. По словам очевидцы, автомобиль принадлежит каховской так называемой "начальнице управления образования" Ирине Махневой.



В оккупированной Каховке горело авто / Фото из фейсбука Сергея Хланя

Коллаборантам несладко на оккупированных территориях

Российским военным удалось временно захватить территорию Херсонской и Запорожской областей благодаря сотрудничеству с предателями Украины. Но украинцы не хотят жить под оккупацией России, из-за чего борются с захватчиками.

Вооруженные Силы Украины начали освобождение Херсона и Запорожья, что только усилило партизанское движение на оккупированных территориях. Украинские партизаны начали сезон сафари, охотясь на предателей.

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Партизаны оставили послание для ставленника Кремля в оккупированном Херсоне Владимира Сальдо. Гауляйтера Херсона предупредили, что по нем бьет колокол.

Также в Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов Дмитрия Савлученко, о чем стало известно 24 июня. Предателю не удалось выжить.

По данным местных СМИ, автомобиль взорвался в тот момент, когда коллаборант садился в него. Вместе с Савлученко якобы погибла и его охрана.

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22 июня появилась информация о том, что народный депутат и предатель Украины Алексей Ковалев якобы "погиб" в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсона. Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил взрыв авто, однако данных о гибели Ковалева нет.

18 июня партизаны в Херсоне попытались взорвать авто местного коллаборанта Евгения Соболева. Глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Геннадий Лагута сообщил, что предатель все еще жив.

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