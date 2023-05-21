В оккупированном Бердянске ВСУ поразили вражеский штаб

В пока что оккупированном Бердянске ночью 21 мая прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что украинские воины поразили штаб оккупантов.

Это подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ. Также обнародовали кадры взрывов в Бердянске, информирует 24 Канал.

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Силы обороны поразили российский штаб в Бердянске

В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск,

– отметили в СтратКоме.

Также добавили, что потери агрессора уточняются. Кроме того, показали соответствующие фото Бердянска.

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ВСУ поразили штаб оккупантов в Бердянске / Фото СтратКом ВСУ

Федоров рассказал о взрывах в Бердянске

Мэр Мелитополя в эфире национального телемарафона отметил, что взрывы в Бердянске прогремели около 04:00 воскресенья, 21 мая.

После этого (взрывов – 24 Канал) на протяжении многих часов местные жители видели столбы дыма вблизи захваченного аэродрома возле города Бердянска непосредственно,

– отметил Иван Федоров.

Также добавил, что россияне уже традиционно врали, будто бы их "ПеВеО сбила" какие-то ракеты над Бердянском. Местные подтвердили, что оккупанты пытались что-то сбить, впрочем, как всегда, не смогли.