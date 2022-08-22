В оккупированном Херсоне слышали взрыв

На территории временно оккупированного Херсона раздался взрыв. Его звуки услышали местные жители.

Взрыв услышали ориентировочно в 18:33 22 августа. Об этом сообщили местные жители.

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В Херсоне снова неспокойно

В Херсоне был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 18:54 ни оккупанты, ни Вооруженные Силы Украины не сообщали деталей о причинах взрыва. Также нет информации о вероятной детонации боеприпасов врага.

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Вечером 22 августа "хлопок" прозвучал на территории Каховки Херсонской области. Местные жители сообщили, что попадание было в склад боеприпасов врага. российское оружие сдетонировало.

Утром 22 августа Вооруженные Силы Украины ударили по Антоновскому мосту. Военный терробороны и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что во время удара по мосту передвигалась колонна автомобилей российской армии с боеприпасами. Ее обломки разлетелись вокруг.

Следует вспомнить, что полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что россияне в Херсоне сейчас в такой ситуации, как ВСУ были в Северодонецке. То есть как долго захватчики смогут обороняться на правом берегу Херсонщины – зависит уже от действий Вооруженных Сил Украины.

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