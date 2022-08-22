В оккупированном Херсоне слышали взрыв

22 августа 2022 , 18:41
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Источник:

"Суспільне"

На территории временно оккупированного Херсона раздался взрыв. Его звуки услышали местные жители.

Взрыв услышали ориентировочно в 18:33 22 августа. Об этом сообщили местные жители.

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В Херсоне снова неспокойно

В Херсоне был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 18:54 ни оккупанты, ни Вооруженные Силы Украины не сообщали деталей о причинах взрыва. Также нет информации о вероятной детонации боеприпасов врага.

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Автор: Діана Квасневська