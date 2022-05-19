В оккупированном Крыму перевернулась российская военная техника

19 мая 2022 , 19:44
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Вчера, 18 мая, недалеко от села Ишунь в Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники российских оккупантов.

Фото с поврежденной техникой распространяется в местных телеграм-каналах. В результате ДТП двое российских захватчиков получили травмы. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии.

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Что известно об аварии

Как сообщают росСМИ, выехать из Крыма попробовали 10 вражеских танков. Однако из-за скользкой после дождя трассы им не удалось добраться до точки назначения. На повороте у моста гусеницы потеряли сцепление с землей, а танки начали буксовать и перевернулись.


В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер

Как видно по фото, на место происшествия приехали три автомобиля скорой помощи, патрули полиции, а также пожарные. Также рядом стоит грузовой "Камаз", маркированный буквой "Z".

Россия с начала полномасштабного военного вторжения в Украину перебрасывает по Керченскому мосту свою военную технику, вооружение и личный состав.


В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер


В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер


В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер


В Крыму самоликвидировалась техника оккупантов / Фото телеграм Крымский ветер


В результате ДТП поврежден мост / Фото телеграм Крымский ветер

Как ранее сообщил Генштаб ВСУ, для возобновления боеспособности подразделения вражеской армии отправляют в Крым. На территории временно оккупированного полуострова россияне восстанавливают свои потери.

В севастопольском военном госпитале переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за такой нагрузки в палатах устанавливается по 40 коек.

Там же заметили российское судно "Всеволод Бобров", по которому ударили Вооруженные силы Украины. Судно 14 мая зашло в акваторию Севастопольской бухты.

Также, по данным разведки, во временно оккупированном полуострове происходят учения вражеских войск.

Украина не уступит России Крым

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не использует оккупированные в 2014 году Крым и Донбасс как разменную монету. Наша власть не откажется от этих территорий даже если россияне пообещают прекратить огонь.

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Автор: Юлія Бабич