В оккупированном Луганске раздался взрыв: в небо поднялся столб черного дыма

Во временно оккупированном Луганске раздался мощный взрыв. После этого в небо начал подниматься черный дым. Оккупационные власти пока не комментировали, что произошло в городе.

О взрыве в Луганске сообщают местные телеграм-каналы. Также в сети показали кадры из временно оккупированного города, передает 24 Канал.

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Взрыв раздался около 11:30 в Каменобродском районе, что на севере Луганска. Об этом пишут некоторые местные телеграм-каналы. Впрочем, что стало причиной взрыва – неизвестно.



Дым после взрыва в Луганске / Фото из соцсетей

Интересно, что прокремлевские пропагандистские телеграм-каналы начали блюрить появившиеся в сети фотографии. К тому же некоторые пользователи сети утверждают, что российские военные примерно в районе, где раздался взрыв, обустроили полигон.

В каком районе Луганска раздался взрыв: смотрите на карте​

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