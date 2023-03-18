В оккупированном Севастополе раздавались взрывы, оккупанты запаниковали: что там происходило

Во временно оккупированном Севастополе утро оказалось не слишком спокойным. Ведь на временно оккупированных территориях раздались взрывы.

Во врагов началась паника, ведь они слышали несколько взрывов. Зато оккупационная "власть" снова соврала.

Далее будет много интересного, – военный ВСУ о "хлопке" в Крыму

Что происходит в Севастополе

Начиная с 7:47, 18 марта в телеграм-каналах начали писать о взрывах в Севастополе. Мол, бахкает с одинаковой периодичностью. Впервые 18 марта взрывы услышали ориентировочно в 7.31.

На Корабельной стороне Севастополя раздается стрельба,

– жаловались в телеграм-каналах.

Некоторые писали, что в Корабельной стороне города слышны взрывы, а не стрельба.

Ориентировочно в 8:01 оккупанты написали, что якобы в Инкермане "явно какая-то перестрелка". Ведь якобы именно оттуда доносятся громкие звуки.

У оккупантов взрываются явно не "салюты"

Народ, что бахкает? Для салюта рано!

– жаловались местные.

Ведь с самого утра враги начали поздравлять друг друга с днем воссоединения Крыма с Россией. Вероятно, у врагов уже не очень "праздничное" настроение, учитывая тот факт, что, скорее всего, их утром "приветствует" "хлопок" и желает как можно скорее убраться с чужой земли.

У оккупантов в Севастополе "хлопок": смотрите на карте

У россиян истерика

Между "поздравлениями" у россиян в чатах появляется все больше панических сообщений:

"что гремит? Очень слышны взрывы";

"что происходит. Так сильно грохочет";

"это бомбят, что ли?";

"на салют не похоже";

"бахает и не раз".

"Хлопок" у оккупантов в Севастополе / Скриншоты с паническими комментариями врагов

В российских телеграм-каналах даже пишут, что некоторые местные боятся выходить из домов, хотя непонятно, где стреляют.

Пока так называемая оккупационная власть еще не комментировала инцидент, местные уже сами вспоминают традиционное объяснение врагов и предполагают, что якобы это не перестрелка, а просто, наверное, беспилотник к нам прилетел и вот ПВО работает, чего такой бунт.

Впоследствии псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев придумал еще "лучшую" версию. Мол, якобы "нет" причин паниковать, ведь "в городе все спокойно".

Вижу сообщение о громких звуках. На одном из полигонов идет обучающая стрельба, в том числе гранатометы,

– снова соврал Развожаев.

Ведь люди, живущие в городе говорят, что в тех районах, где было слышно взрывы, нет полигонов. В частности, говорится об Инкермане и Корабельной стороне города.

Взрывы в Крыму

7 марта взрывы прогремели в районе аэродрома Бельбек. Тогда оккупанты также поспешили заверить якобы у них обучение.

4 марта "хлопок" звучал на авиабазе возле Гвардейского в Крыму. Тогда в небо взвился черный дым. Однако российские пропагандисты сразу же написали о беспилотнике.

В начале марта генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун объяснял, что "хлопку" на полуострове могут способствовать украинцы. По его словам, взрывы могут происходить с помощью "третьей силы". Следует заметить, что ни Генштаб ВСУ, ни другие ведомства не брали на себя ответственность за "хлопок".