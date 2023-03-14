"А чего вы ждали, предатели": на оккупированном Запорожье бунт из-за невыплат зарплат

Коллаборанты на оккупированных территориях Запорожья расстроены из-за невыплаты зарплат. Похоже, что Россия снова бросила "своих".

Об этом рассказал городской голова Иван Федоров. Дошло до того, что сотрудники так называемых муниципальных предприятий были вынуждены бунтовать, чтобы выбить деньги.

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Коллаборанты оккупированных территорий Запорожской области льют слезы. "Великая Россия" так ценит предателей, что не платит им заработную плату. Настоящий бунт затеяли сотрудники так называемых муниципальных и государственных унитарных предприятий в оккупации,

– рассказал Федоров.

Мол, "даром работать и верить в сказки окупантов люди отказываются и угрожают саботажем".

Привлечь пришлось кремлевских кураторов

По его словам, недовольных накопилось слишком много – настолько, что "гауляйтер Ебалицкий вынужден был умолять своих кремлевских кураторов решить вопрос".

Деньги обещают выплатить, однако осадок остался. Веры оккупантам не хватило даже у тех, кто согласился предать Родину за ничтожные рубли. А чего вы ждали, предатели,

– риторически спросил Федоров.

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