Уже не знают, что делать: ГУР о том, как Россия пытается склонить Украину к переговорам

Россия оказывает давление на международное сообщество для того, чтобы склонить Украину к переговорам на невыгодных условиях. В этот раз страна-агрессор делает это, поднимая вопросы ядерного и химического оружия.

Как пояснил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, тактика России проста и понятна.

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Россия подготовила информационную кампанию, напоминающую позицию страны-агрессора по применению химического оружия в Сирии и Ливии.

И мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советские времена производили плутоний для военных нужд. Цель кампании – давить на международное сообщество, чтобы заставить Украину вести переговоры,

– отметил Скибицкий.

Он добавил, что эту тактику Россия использует уже давно: когда оккупанты уже не знают, что делать, они поднимают вопросы ядерного и химического оружия.

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Россия утверждает, что якобы готова возобновить переговоры с Украиной. Однако в Штатах не видят ничего, что указывало бы на готовность России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину нельзя заставить согласиться на условия России для быстрого завершения войны, поскольку уступки будут только разжигать амбиции страны-агрессора и будут провоцировать Россию на новые атаки.

Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова сесть за стол переговоров только при новом руководстве в Кремле.

В то же время, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина никогда не отказывалась от мирных переговоров с Россией по поводу прекращения войны. Однако у Киева есть определенные условия, которые должна выполнить Москва, чтобы начать переговоры.

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