Город накрыли густые клубы дыма: в российском Омске мощный пожар на складах с нефтепродуктами

В российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар на складах с нефтепродуктами. Густой черный дым накрыл город, а огонь охватил площадь в более 500 квадратных метров.

О пожаре сообщают российские телеграм-каналы. Известно, что возгорание произошло в промышленной зоне Нефтяников, передает 24 Канал.

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В Омске горят нефтепродукты

Как сообщают в сети, утром 25 апреля в российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар в промзоне на складах с нефтепродуктами. В местном МЧС утверждают, что возгорание произошло в цистернах с нефтепродуктами.

Масштабный пожар в Омске: смотрите видео

Огонь уже охватил по меньшей мере три цистерны с нефтепродуктами, каждая из которых объемом 200 литров. По предварительной информации, огонь уже охватил площадь в более 500 квадратных метров. Площадь возгорания продолжает увеличиваться и уже достигла почти 1000 квадратных метров.

Столб черного дыма накрыл город: смотрите видео

Местные жители также жалуются на звуки взрывов в районе Нефтяников. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Традиционно, о жертвах или пострадавших оккупанты не сообщали.

В Омске горят цистерны с нефтепродуктами: смотрите видео

Спасатели пытаются обуздать пожар: смотрите видео

Пожары и взрывы – привычные явления для России