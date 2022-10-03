После Бучи уже нет возможности заканчивать войну, учитывать потребности России, – ОП

Из-за зверств россиян в Буче есть только один формат окончания войны, предусматривающий победу Украины. Сохранение "лица" России больше не стоит на повестке дня.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его мнению, россияне начинают отдавать себе отчет, что Россия проигрывает войну Украине.

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Украину не интересует, как Россия будет выходить из войны

"Они готовы еще вернуться к какому-то уровню жизни, который у них был, например, до 24 февраля. Они готовы сказать "мы выиграли, но мы проиграли". Это парадокс. Российская пропаганда об этом может говорить", – сказал Подоляк.

При этом советник Андрея Ермака заявил, что Украину уже не интересует, как Россия будет выходить из войны. По словам Подоляка, все изменили зверства россиян в Буче.

Мы очень много фокусируемся на российской повестке дня. Как они будут выходить из этой войны, нас уже не беспокоит. Даже до середины этой войны нас действительно беспокоило, что нужно найти какую-то психологическую линию разграничения, чтобы они сохранили свое лицо, а мы свое. Но после Бучи всего этого уже нет. Нет уже возможностей заканчивать войну, учитывая потребности РФ,

– заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что есть только один формат окончания войны, в соответствии с которым Россия может проиграть, а Украина – выиграть. Подоляк объяснил, что это означает, что Украина должна полностью освободить свои территории.

Россия не формирует мировую повестку дня, – Подоляк

Михаил Подоляк рассказал, что часть европейских элит продолжает говорить об эскалации и о возможности масштабирования войны. При этом он подчеркнул, что у России нет ресурса воевать где-то еще.

Так война уже масштабирована, уже большая. Увеличить ее можно только за счет увеличения интенсивности действий именно в Украине. В других местах Россия уже не будет воевать, потому что нет ресурса для этого. Она здесь проигрывает войну. Она не может выдержать войну на пять или даже на три фронта,

– сказал он.

Советник Ермака подчеркнул, что для Украины не важно, что дальше будет происходить в России. Он отметил, что "Россия уже исторически является аутсайдером, она уже проигрывает".

По словам Подоляка, у России все еще много оружия, однако "нет никакого смысла обсуждать, что Россия хочет, как она должна сохранить лицо".

"Россия должна проиграть – это ключевой параметр. И его все больше поддерживают и наши западные партнеры, которые до поры до времени считали, что главное – найти возможность России хотя бы частично сохранить лицо. Этой задачи сегодня уже точно нет. Не Россия формирует мировую повестку дня ", – резюмировал он.

Зеленский не будет вести переговоры с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября выступил с обращением к россиянам, во время которого объявил об аннексии 4 областей Украины. Также он призвал Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Однако Владимир Зеленский ответил диктатору, что не будет вести с ним переговоры. Президент Украины подчеркнул, что согласится на переговоры с Россией, если у ее руля будет другой президент.

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