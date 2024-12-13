В Орле, вероятно, прилетело по нефтебазе

В российском городе Орел 13 декабря прогремел мощный взрыв. Вероятно, могло прилететь по нефтебазе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. В сети распространяют подходящие кадры.

Смотрите также "Не просто склад": стало известно, какой важный объект вспыхнул в Новосибирске

Что известно о вероятном попадании в нефтебазу

По данным местных жителей, предварительно, дроны атаковали местную нефтебазу. Очевидцы сообщают о возгорании вокруг по меньшей мере одного резервуара. В сети россияне жалуются, что незадолго до этого слышали, как улетают БпЛА.

В Орле раздались взрывы: смотрите видео

В сети предполагают, что под удар могла попасть нефтебаза "Стальной конь". Отметим, что российский Орел расположен ориентировочно более чем за 200 километров до украинских городов на северо-востоке.

В российском Орле горит объект: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

По их словам, после взрывов в северном районе города в сторону объекта поехали транспортные средства спасателей, а в небе услышали звуки работы вертолетов. Никакой официальной информации от местных властей, как ни странно, пока не обнародовали.

В Орле горит объект, вероятно, нефтебаза: смотрите видео

Обновлено. Губернатор сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, обломками "сбитых" БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в марте 2024 года в Орле уже атаковали нефтебазу. Согласно обнародованной информации, тогда горел резервуар нефтехранилища, к тушению привлекали более 60 человек. Впоследствии власти города эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек.