В Орловской области впервые объявили ракетную опасность: пишут о сбитых целях

Ракетную опасность в пятницу, 4 октября, объявили в Орловской области России. Это произошло впервые за все время полномасштабного вторжения.

Местные власти говорят, что якобы летели ракеты. Между тем россияне в панике снимали видео, как в их городах звучали сирены, пишет 24 Канал.

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Россияне говорят, что летели Storm Shadow

В росСМИ распространяют информацию, что якобы на Орловскую область летели ракеты типа Storm Shadow. Местные власти утверждают, что якобы все цели сбила российская ПВО.

Данных о пострадавших людях нет, о разрушении объектов – также.

Между тем жители области делятся кадрами, как по городам раздается сирена, а на экранах телевизора освещается предупреждение о ракетной опасности и рекомендации, как вести себя в таких ситуациях.

В Орловской области объявляли ракетную опасность: смотрите видео

Россиян предупредили об опасности: смотрите видео

Впрочем, не всем эти советы оказались понятными. Ученики одной из школ жалуются, что вместо укрытия их вывели прямо на улицу.