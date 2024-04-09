В Орске царят мародеры: в Оренбурге звучали сирены, людей просят эвакуироваться

В российском городе Орск прорвало дамбу. Теперь там царит беспорядок, местные рассказывают о мародерах.

В российском Орске, который затапливает водой, также активизировались мародеры. Кроме этого, там звучали сирены, передает 24 Канал.

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Местных призывают эвакуироваться

Местные жители рассказали, что мародеры нагло растягивают вещи, залезают в магазины и в дома с лодочек. Их призывают эвакуироваться, однако они не хотят из-за того, что боятся за вещи.

Они несмотря на опасность готовы оставаться в своих домах до последнего, чтобы сохранить имущество. В полиции пообещали усилить патрулирование.

Паводок усиливается: смотрите видео

Россияне не чураются мародерства на своей территории, однако все еще отрицают, что они могли это делать в Украине.

В Оренбурге также неспокойно

В российском Оренбурге также звучит сирена. Местных жителей призывают эвакуироваться из города.

По последней информации, только в Оренбургской области было подтоплено более 10 тысяч домов и почти 13 тысяч участков.

В Оренбурге сирена: смотрите видео

Местные власти пообещали выплаты