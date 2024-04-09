В Орске царят мародеры: в Оренбурге звучали сирены, людей просят эвакуироваться

9 апреля 2024, 13:10
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В российском городе Орск прорвало дамбу. Теперь там царит беспорядок, местные рассказывают о мародерах.

В российском Орске, который затапливает водой, также активизировались мародеры. Кроме этого, там звучали сирены, передает 24 Канал.

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Местных призывают эвакуироваться

Местные жители рассказали, что мародеры нагло растягивают вещи, залезают в магазины и в дома с лодочек. Их призывают эвакуироваться, однако они не хотят из-за того, что боятся за вещи.

Они несмотря на опасность готовы оставаться в своих домах до последнего, чтобы сохранить имущество. В полиции пообещали усилить патрулирование.

Паводок усиливается: смотрите видео

Россияне не чураются мародерства на своей территории, однако все еще отрицают, что они могли это делать в Украине.

В Оренбурге также неспокойно

В российском Оренбурге также звучит сирена. Местных жителей призывают эвакуироваться из города.

По последней информации, только в Оренбургской области было подтоплено более 10 тысяч домов и почти 13 тысяч участков.

В Оренбурге сирена: смотрите видео

Местные власти пообещали выплаты

  • Мэр Орска пообещал выплату 100 тысяч рублей как "первичную поддержку" после митинга, устроенного жителями.
  • По 100 тысяч рублей получат все члены семьи пострадавших от затопления – и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды", – заявил мэр Орска Василий Козупица в своем телеграм-канале.
  • Он также заявил, что орчанам компенсируют аренду жилья на время паводка и отменят выплату ЖКХ. Выплаты за утраченное имущество увеличили до 200 тысяч рублей за полную потерю. Оценка ущерба для компенсационных выплат состоится после ухода воды.
Автор: Вікторія Кульженко