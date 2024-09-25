В ОВА сообщили детали ракетной атаки по Одессе

Россияне атаковали Одесскую область в ночь на 25 сентября. На месте попадания был пожар.

О последствиях обстрела Одесской области сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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Ночью враг совершил ракетную атаку на Одесскую область

По предварительным данным, враг атаковал Одесский район ракетой Х-59/69. К счастью, она попала по открытой территории.

На месте атаки загорелась сухая трава на площади 100 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.

Также обломки повредили два грузовика, которые двигались рядом.

Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки,

– сообщил Кипер.

По данным Воздушных сил, этой ночью российские войска выпустили по Одесской области 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Кроме этого, россияне атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа.

Однако враг применял не только ракеты, но и "Шахеды". Всего ночью россияне направили по Украине 32 ударных беспилотника. Воздушные силы сбили 28 из них.

Также силам ПВО удалось сбить 4 управляемые авиационные ракеты.