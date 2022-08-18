Швецию призвали признать россию государством-спонсором терроризма

Десять шведских организаций, связанных с Украиной, призвали МИД Швеции и парламент признать россию государством-спонсором терроризма. В обращении организации привели факты террора в Украине со стороны россии.

В обращении говорится о санкциях и других ограничениях против россии

Представители Stand with Ukraine Gothenburg и Nordic Ukraine Forum встретились с госсекретарем Магнусом Нильссоном из МИД Швеции, чтобы передать обращение к лидерам групп парламента Швеции с призывом признать россию страной-террористом. Обращение также было направлено членам комитета по иностранным делам.

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В обращении организации отметили акты терроризма со стороны россии. Речь идет не только об обстрелах, но и пытках, похищениях, изнасилованиях и депортациях.

россия с помощью своих вооруженных сил взяла в заложники всю Украину и сознательно и систематически выбирает для бомбардировок гражданские объекты,

– заявляют инициаторы обращения из Stand with Ukraine Gothenburg.

В обращении в шведский парламент организации перечисляют ряд пунктов, которые нужно применить. Помимо признания россии страной-террористом и наказания военных преступников, предлагаются "активные усилия для получения доказательств для будущих судебных процессов за военные преступления и признание тесных связей беларуси с кремлем сговором с террористической организацией".

В организации Stand With Ukraine Gothenburg сообщили, что среди предложений есть также дополнительные финансовые и правовые санкции против организаций, лиц и компаний, поддерживающих экономические или другие связи с россией.

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Сообщается, что депутат Социал-демократической партии Андерш Остерберг направил письменный запрос министру иностранных дел Швеции Анн Линде на ту же тему.

В ходе встречи также обсуждался вопрос оформления виз для граждан россии.

На встрече говорили о предоставлении военной помощи Украине

Алина Зубкович, глава Nordic Ukraine Forum, в комментарии 24 каналу прокомментировала обращение в шведский парламент.

Как рассказала Алина Зубкович, во время встречи не только передали письмо, а также говорили "о нашем видении того, какие действия должны быть имплементированы для поддержки Украины". В частности, речь идет о предоставлении военной помощи Украине.

Кроме того, что россия ведет себя как страна-террорист и диалог с ней совершенно не работает, мы аргументировали важность усиления санкций для россии и продолжения предоставления оружия для Украины,

– сказала глава Nordic Ukraine Forum.

По ее словам, встреча прошла тепло, "и было понятно, что Швеция поддерживает наши аргументы". В частности, в МИД Швеции упомянули об обстрелах Запорожской АЭС и опасности, которую это несет для всей Европы.

"Также достаточно возможна поддержка в вопросе введения визы для россиян", – сказала Алина Зубкович.

В Nordic Ukraine Forum не ожидают, что россия сразу признается спонсором терроризма. Но Алина Зубкович подчеркнула, что в Швеции вопрос изоляции россии очень актуален.

Сам факт того, что МИД согласились сделать такую встречу и принять у нас письмо, содержащее именно это название, говорит о том, что вопрос изоляции россии и восприятие ее как страны-террориста сейчас очень актуален для Швеции. Мы не ожидаем, что уже завтра нордические страны сделают этот шаг и признают ее страной-террористом, но это показывает правильное направление их политики в отношении страны, которая начала и продолжает кровавую войну.

– резюмировала она.

В Латвии признали россию страной-спонсором терроризма

Сейм Латвии 11 августа признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

Как известно, в странах ЕС идет дискуссия относительно того, чтобы запретить выдачу туристических виз россиянам. На этом настаивают Финляндия и Эстония.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.

В августе президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам россии. По его словам, запрет на въезд заставит россиян изменить мнение касаемо агрессии против Украины.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает соответствующий запрет. Шольц отметил, что важно не осложнять жизнь оппонентам кремля.

В Европейской комиссии заявили, что не могут принять решение о полном запрещении виз для граждан россии. Сообщается, что такой шаг могут принять самостоятельно страны ЕС.

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