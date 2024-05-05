В Пасхальную ночь россияне выпустили более 20 "Шахедов" по Украине: сколько удалось сбить
Источник:Николай Олещук
В Пасхальную ночь, 5 мая, россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Враг выпустил 24 ударных БпЛА.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 "Шахедов" было уничтожено. Боевая работа проводилась в нескольких областях Украины.
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Как прошла атака "Шахедов"
В Воздушных силах сообщили, что российские войска выпустили по территории Украины 24 БпЛА типа "Шахед". Россияне атаковали с северного и южного направлений.
Ударные БпЛА запускали из Курской области России и мыса Чауда, что в Крыму. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожено 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Всем спасибо за боевую работу,
– сообщил Олещук.
Сколько "Шахедов" сбили / Инфографика Воздушных сил
Руководитель Днепропетровской ОВА сообщил, что над областью было сбито 12 "Шахедов".
"По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять – в Днепровском", – отметил он.
В Херсонской ОВА сообщили, что в небе над их областью был сбит 1 ударный БпЛА.
Атака "Шахедов" 5 мая: что известно
- Мойский голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне попали в частный сектор Основянского района. От удара загорелись 3 частных дома.
- Впоследствии появилась информация, что враг попал в гражданское предприятие, вспыхнул масштабный пожар. Во время атаки пострадали по меньшей мере шесть человек – все были рабочими пищевого предприятия.
- Также известно о последствиях атаки на Днепропетровскую область. В Днепре из-за падения обломков и попадания есть повреждения инфраструктурных объектов. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.