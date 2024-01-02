В Печерском районе Киева обломки ракет упали на жилой дом

2 января 2024, 07:51
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Оккупанты атакуют Украину. В Киеве обломки ракеты упали на жилой дом.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что падение произошло в Печерском районе. Кроме того, обломки вражеского оружия упали в других районах города.

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Что известно о падении обломков в Киеве

В результате ракетной атаки зафиксировано падение останков в Печерском р-не на крышу многоэтажного жилого дома,
– заявил Сергей Попко.

По уточненным данным – обломки упали на крышу девятиэтажного жилого дома и один многоэтажный дом.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Также остатки ракет также упали:

  • в Голосеевском районе – на открытой территории;
  • в Оболонском районе – на нежилую застройку;
  • в Святошинском – данные уточняют;
  • в Подольском районе – повреждена газовая труба.

"Оперативные службы следуют на места. Находитесь в укрытиях", – призвал чиновник.

Мэр Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы.

Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте,
– сказал городской голова Киева.

По его словам, также в некоторых районах столицы Украины отсутствует давление в водопроводной сети.

В КГВА сообщили также, что из-за атаки временно отсутствует свет в части домов:

  • Шевченковском,
  • Святошинском,
  • Голосеевском,
  • Оболонском районах.

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Автор: Діана Квасневська, Юлія Муріна