Передача истребителей Украине: в Пентагоне рассказали, на какой стадии находится этот вопрос

В Пентагоне сообщили, что вопрос передачи Украине истребителей находится в стадии обсуждения. Там объяснили, сколько времени может потребоваться от принятия решения до передачи техники.

Соответствующее заявление сделал на брифинге 24 августа замглавы Пентагона Колин Каль. Он также рассказал, какое оружие для авиации Штаты уже предоставили Украине.

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В Пентагоне разъяснили вопрос о передаче истребителей

Колин Каль рассказал, что вопрос передачи Украине самолетов четвертого поколения обсуждается, однако уточнил нюансы.

Что касается будущих самолетов, например, самолетов четвертого поколения: даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли лишь через несколько лет. Поэтому мы сосредоточились на том, что касается их (речь о ВСУ – 24 канал) истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на Востоке и, возможно, перехода к контрнаступлению,

– объяснил Каль.

Добавил, что для США приоритет в отношении авиации – это обеспечение нормального использования самолетов, которые уже есть у ВСУ. Ведь Штаты уже предоставили Украине адаптированные ракеты HARM, которыми можно стрелять с МиГ-29.

"Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять с таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – пояснил замглавы Пентагона.

Вопросы истребителей на столе переговоров

Колин Каль добавил, что вопрос возможной передачи истребителей Украине обсуждают, хотя и окончательные решения по этому поводу не принимались.

Однако известно, что министр обороны США Ллойд Остин поручил своему офису работать с Объединенным штабом и Европейским командованием по формированию будущей картины украинских Вооруженных Сил на средне- и долгосрочную перспективу.

Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты,

– подытожил Каль.

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Воздушные силы ВСУ рассказали, какая авиация им нужна

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, что нам нужны самолеты уже и сегодня, чтобы прежде всего самостоятельно закрыть украинское небо.

Многоцелевые истребители нужны ВСУ, чтобы освободить временно оккупированные регионы и контролировать небо над Украиной.

Юрий Игнат рассказал, что истребители помогали бы в борьбе не только в воздухе, но и на земле. Добавил, что западная техника и оружие поможет украинским военным в первую очередь уничтожить противовоздушную оборону врага.

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