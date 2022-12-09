В пяти областях сегодня ввели аварийные отключения света
9 декабря энергетики применили аварийные отключения в пяти регионах – Одесской, Киевской, Запорожье, Днепропетровщине и Полтавщине.
Эти области не могут вернуться к плановым и стабилизационным отключениям.
Что делать, если света нет более 7 часов и действуют экстренные отключения: алгоритм действий для киевлян
Одесщина
В ДТЭК Одесские электросети объяснили , что сейчас это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют, – отметили в компании.
Отключение в Киеве
В столице жителей тоже просят запастись терпением и пониманием, ведь мощностей пока недостаточно для того, чтобы свет выключали по графику. Следить за ситуацией можно на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Запорожье
В результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии по Запорожской области внедрены экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.
В Запорожьеоблэнерго также сообщили, что в этой связи может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, которые пока не входят в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям.
Отметим, что графики почасовых отключений временно бездействуют.
Днепропетровщина
Такая же ситуация и по всей Днепропетровской области. Отключение света аварийными, плановые графики тоже не действуют. Пока сложно спрогнозировать, где именно и на сколько времени по конкретным адресам не будет света.
В Полтаве тоже вынуждены отключить свет
Полтаваоблэнерго сообщило, что в области введен график аварийных отключений (ГАО) на 75 МВт. Ограничения применили с 8:45, до которого будут продолжаться отключения – не сообщили.Внимание! Спланировать аварийные отключения невозможно. Сейчас в Украине в большинстве своем уже действуют графики плановых отключений , однако в случае нехватки мощностей, вводят аварийные.
Спрогнозировать какова будет ситуация с энергообеспечением дальше – сложно
Украинская энергосистема получила значительные повреждения в результате массированных ракетных обстрелов россиян, пока отключение света вынуждены. Восстановление наших энергетических объектов происходит чуть ли не круглосуточно.
В последний раз оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 23 ноября, в целом террористические атаки по энергосистеме страны продолжаются с 10 октября.
Энергетики считают, если бы атаки прекратили, то на восстановление нашей энергетической мощности уйдут годы, однако украинцы смогли бы вернуться к плановым отключениям уже через 2 недели, а через несколько месяцев вообще отказались бы от них.