Забрали на войну 5 дней назад: первый российский "мобик" сдался в плен бойцам ВСУ

В Украине зафиксировала первого российского военного, которого россия мобилизовала на фронт с 21 сентября. Российский оккупант сдался в плен ВСУ.

Антон Геращенко сообщил о первом факте сдачи в плен российского мобилизованного солдата, который на службе всего 5 дней. Им оказался житель Ростовской области.

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Мобилизированный россиянин пытался бежать с войны

Российского военного взяли в плен бойцы 92 бригады в лесу под Купянском. Россиянин дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в россию, но заблудился.

Россиянин рассказал, что был призван в ряды вооруженных сил россии по контракту. В видео, опубликованном Геращенко, мобилизованный солдат призвал россиян не слушать пропагандистов и не воевать против Украины.

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Военнопленный из россии предупредил своих земляков, что в Украине очень много убитых и раненых россиян. При этом он подчеркнул, что в плену нет жалоб к украинской стороне, поскольку с ним хорошо обращаются.

Он рассказал, что командиры бросили солдат и скрылись. Именно поэтому мобилизованный решил бежать с войны, но попал в плен. Оккупант на видео сказал, что служит только третий день, а командира видел только один раз.

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