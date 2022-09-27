Забрали на войну 5 дней назад: первый российский "мобик" сдался в плен бойцам ВСУ
Источник:Антон Геращенко
В Украине зафиксировала первого российского военного, которого россия мобилизовала на фронт с 21 сентября. Российский оккупант сдался в плен ВСУ.
Антон Геращенко сообщил о первом факте сдачи в плен российского мобилизованного солдата, который на службе всего 5 дней. Им оказался житель Ростовской области.
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Мобилизированный россиянин пытался бежать с войны
Российского военного взяли в плен бойцы 92 бригады в лесу под Купянском. Россиянин дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в россию, но заблудился.
Россиянин рассказал, что был призван в ряды вооруженных сил россии по контракту. В видео, опубликованном Геращенко, мобилизованный солдат призвал россиян не слушать пропагандистов и не воевать против Украины.
В Украине зафиксировали первого мобилизованного россиянина: видео
Военнопленный из россии предупредил своих земляков, что в Украине очень много убитых и раненых россиян. При этом он подчеркнул, что в плену нет жалоб к украинской стороне, поскольку с ним хорошо обращаются.
Он рассказал, что командиры бросили солдат и скрылись. Именно поэтому мобилизованный решил бежать с войны, но попал в плен. Оккупант на видео сказал, что служит только третий день, а командира видел только один раз.
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Частичная мобилизация в россии: что известно на данный момент
- Военно-политическое руководство россии решилось 21 сентября объявить частичную мобилизацию. Владимир путин заявил, что россия должна призвать 300 тысяч человек. Однако оппозиционные СМИ в россии сразу сообщили, что в указе путина есть тайный пункт, предусматривающий мобилизацию до 1,2 миллиона человек.
- Вполне ожидаемо россияне забоялись смерти, поэтому начали массово бежать из своей страны, в основном в Казахстан. В соседний Казахстан россияне пытаются сбежать даже незаконно.
- Уже с 28 сентября россия закроет границы для подлежащих мобилизации мужчин. Также на въезд и выезд уже закрыта Ростовская область.
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