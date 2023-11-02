Это только мечты Кремля, – боец ВСУ разнес скандальную статью Times

Россия активизировала свои попытки убедить Запад в неспособности Украины победить. Однако следует помнить, что этот нарратив выгоден Кремлю и не соответствует действительности.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военный Кирилл Сазонов. Он подчеркнул, что наши защитники не отчаялись в победе над агрессором, а вбросы об этом являются частью российской пропаганды.

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Скандальная статья иностранного журналиста Саймона Шустера, ранее длительное время работавшего в России, утверждает, что якобы в победу над агрессором верит исключительно президент Украины. И что именно эта вера Владимира Зеленского вроде бы не дает Украине начать переговоры с Россией после "неудачи" в летнем наступлении.

"Такие формулировки не просто похожи на российский нарратив. Фактически, это основной месседж российской пропаганды для западной аудитории. Владимир Путин с первых дней украинского наступления утверждал, что тот потерпел неудачу. То же самое говорит Лавров и все остальные их дипломаты", – подчеркнул военный.

Какие настроения по продолжению войны внутри ВСУ

В отличие от попыток пророссийских журналистов рационализировать риторику Кремля, Силы обороны Украины продолжают делать свою работу по восстановлению территориальной целостности нашего государства.

Покажите, кто утратил веру в победу? Президент – нет. Главнокомандующий – нет. Мои командиры бригады, роты и я сам – тоже нет. Мы все верим в победу, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается украинская армия,

– подчеркнул Сазонов.

Например, ни для кого не секрет, что Силам обороны не хватает средств поражения – мин, артиллерийских снарядов и ракет. Все остальные нужды украинская промышленность и волонтеры так или иначе закрывают.

"Наша победа будет тяжелой и нескорой. А рассказы о том, что "Украина уже проиграла" – это только мечты и надежды Кремля", – уверен военный.

Чего удалось достичь Украине за 2023 год

По мнению военного, оснований для того, чтобы не верить в победу Украины, пока нет. В 2023 году Россия не оккупировала ни одного стратегически важного населенного пункта, а Бахмутская операция обернулась для агрессора катастрофическими потерями.

"Сейчас Россия пытается окружить Авдеевку, но в их телеграм-каналах – истерика. Российские обозреватели в разы превосходят бедствия украинских "зрадофилов", говоря о потерях оккупантов на Авдеевском направлении", – рассказал Сазонов.

В результате атак агрессора на город исчезают целые подразделения, становясь "временно не боеспособными". В большинстве своем их "размазывает" украинская артиллерия, так что какой-то из российских штурмовых батальонов может погибнуть, даже не дойдя до украинских позиций.

Кирилл Сазонов о якобы "невозможности" победы Украины: смотрите видео

Другим примером развития украинских защитников стало силовая разблокировка морского пространства для экспорта отечественной продукции. В 2022 году Россия сумела навязать Украине "зерновое соглашение", получив средства влияния на ее реализацию. Теперь же мы способны экспортировать морем не только наше зерно, но и, например, продукцию украинских металлургов.

Почему ВСУ не может освободить территории "быстро"

Еще полгода назад Силы обороны в результате наступательных действий могли продвигаться до километра в день. Сегодня же даже несколько сотен метров даются очень тяжело и нуждаются в длительных боях.

"Украинских военных бесят разговоры о "скорости наступления". Мы не можем себе позволить толпой штурмовать позиции оккупантов, ведь мы должны ценить жизнь наших собратьев. В том, что ВСУ продвигаются "недостаточно быстро", нашей вины нет", – подчеркнул военный.

По его мнению, западные партнеры не предоставляют Украине достаточное количество оружия для того, чтобы одержать скорую победу. К примеру, западная бронетехника массово попала в Украину только в 2023 году, а решение о ракетах ATACMS и истребителях F-16 задерживалось даже больше, чем на год.

Сначала Украине предоставляли оружие для партизанской войны, и только после нескольких месяцев успешной обороны нам стали давать оружие для регулярной армии. И если бы сразу с первыми образцами западной артиллерии нам дали в достаточном количестве танки и ракеты, сейчас Силы обороны уже вышли бы на границы 1991 года,

– предположил военный.

Однако из-за того, что Запад боялся "эскалации" и оказывал помощь постепенно, украинским военным приходилось компенсировать недостаток вооружения разумом и героизмом.

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