В российском поселке городского типа Родники Раменского района Московской области вспыхнул пожар на складе строительных материалов.

Сначала российские пропагандисты писали, что площадь возгорания 700 квадратных метров. Однако впоследствии масштаб пожара и его последствия увеличились, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Подмосковье

Российские пропагандисты ориентировочно в 9:36 11 марта заявили, что крупный пожар вспыхнул на складе со стройматериалами.

Пожар на складе в Подмосковье: смотрите видео

Официально российские спасатели не называли причину пожара, однако в телеграмм-каналах заявили, что якобы предварительная причина возгорания на подмосковной фабрике по производству мебели – непогашенный окурок.

Рабочие регулярно курили в ангаре, несмотря на то, что вокруг были емкости с бензином, краской и деревянные изделия,

– заявили россияне.

По их данным, на момент возгорания в помещении было 8 человек. Однако у россиян традиционно никто не пострадал.

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Из опубликованных кадров видно, что пожар масштабный, ведь дым виднеется далеко за пределами склада.

Пожар на российском складе: смотрите видео

Впоследствии вражеские спасатели добавили, что:

огонь распространился и на соседнее здание,

после возгорания произошла разгерметизация контейнера с горючим.

Ориентировочно в 10:31 спасатели заявили, что якобы пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники локализовали на 970 квадратных метрах.

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