Пил из луж и ел крошки: в подвале под Бахмутом нашли пленного украинского бойца Гордеева

15 марта 2023, 17:59
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Источник:

СтратКом ВСУ

Ни для кого не секрет, что Россия – циничное и жестокое государство. В СтратКоме ВСУ зафиксировали еще одно нарушение оккупантами норм Женевской конвенции.

Во время зачистки позиций, где находились россияне, в подвале под Бахмутом обнаружили пленного украинского бойца Алексея Гордеева.

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Потерял половину своего веса

По предварительной информации, Алексей пролежал в подземелье среди убитых и тяжело раненых побратимов 42 дня. Пленный питался крошками и пил из луж. За полтора месяца Гордеев похудел с 80 до 42 килограммов.

Алексей Гордеев пробыл в плену 42 дня / Фото СтратКом ВСУ

В СтратКоме добавляют, что украинского военнослужащего нашел и освободил доброволец ВСУ из Новой Зеландии.

Пока Алексей находится в госпитале в Днепре. Его прооперировали и сейчас лечат от отравления и дистрофии.

Это еще один акт бесчеловечности российских террористов. Уже неоднократно фиксировались их жестокие действия в отношении украинских пленников. Мы призываем международные организации реагировать на эти преступления,
– говорится в сообщении.

Добавляют, что мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь террористов к ответственности.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

  • Спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый подтвердил сбивание вражеского бомбардировщика Су-24. По его словам, сбил вражескую "птичку" воин 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
  • Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что российские захватчики бросают все силы на то, чтобы продвинуться в Бахмуте. Однако продвижение оккупантов составляет менее сотой части процента от того, что враг сумел захватить раньше. Грабский подчеркнул, что именно в этом состоит стратегическая роль обороны Бахмута.
  • В CNN рассказывают, что сейчас бои ведутся вокруг металлургического завода АЗОМ, расположенного в северном районе Бахмута. Журналисты утверждают, что наемники ЧВК "Вагнера" сфотографировались в одном из цехов завода. А один из вагнеровцев заявил, что по ним сильно бьет украинская артиллерия.
  • Напомним, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 980 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 161 520 своих воинов.

Автор: Анна Романюк