В пограничной с Украиной Курской области обрушился железнодорожный мост

В Курской области в России 1 мая обрушился мост. Регион граничит с Сумщиной. Причины аварии пока установить не могут.

Обрушение произошло около 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа – Сосновый Бир. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграме, передает 24 канал.

Кстати Снова "мистика" в России: что-то взрывается в Курске, под Белгородом горит склад боеприпасов

Что утверждают россияне

У моста работают спецслужбы, чтобы установить причины аварии. Старовойт убеждает, мол, эту железнодорожную ветвь использовали только для передвижения товарных складов.

Никто не пострадал. Угроз для жизни и здоровья россиян тоже нет.

В Курской области – "желтый уровень опасности"

Еще 10 апреля российские чиновники ввели "желтые уровни опасности" в приграничных с Украиной областях. В частности, и в Курской. Там установили пункты наблюдения с военными и полицией, а в населенных пунктах – усиленные патрули.

Следует отметить, что именно Курская область стала одним из плацдармов, оттуда российская армия вторглась на территорию Украины. Еще перед нападением туда перекидывали войска. Когда захватчики начали наносить удары, в регион свозили российскую технику, которую расконсервировали.

Взрывы в Курске

27 апреля в Курске раздались звуки взрывов. Там сработала система противовоздушной обороны. Жертв и разрушений нет. Доподлинно неизвестно, что привело к звукам. Вероятно, это была очередная провокация россиян, чтобы обвинить ВСУ.

Тем более пропагандисты не заставили себя ждать. Они сделали фейковый сюжет о "сбитых над Курской областью украинских беспилотниках".

Взрывы в других приграничных городах

В России в последнее время участились взрывы, пожары и подобные инциденты. К примеру, в тот же день, 27 апреля, под Белгородом горел склад боеприпасов.

Взрывы гремели и в Воронеже. СМИ писали, что сработало ПВО у военного аэродрома "Балтимор".

Кстати, перед этим, 25 апреля, в российском Брянске также прогремели два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары.

Кстати, Алексей Арестович прокомментировал последний инцидент. По его словам, складывается чувство, что в России началась партизанская война.

Кстати, Россия хотела сбить пассажирский самолет и обвинить Украину: