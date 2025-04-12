Хотят взять 2 важные точки, в полку "Ахиллес" назвали цель России на Купянском направлении
- Важными логистическими узлами и точками переправы являются населенные пункты Боровая и Купянск.
- Цель россиян заключается в захвате как можно большей территории, несмотря на потери личного состава.
На Купянском направлении россиянам нужно захватить несколько населенных пунктов для дальнейшего наступления. Ради этого враг не жалеет ни военных, ни ресурсов.
Заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире 24 канала сообщил, что россияне стремятся полностью занять левый берег Оскола, чтобы впоследствии продвигаться дальше. Важными логистическими узлами и точками переправы через реку являются населенные пункты Боровая и Купянск.
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"И уже оттуда можно развивать наступление. Если это Боровая – то дальше на Изюм и дальше. Если Купянск – то на Шевченково, Чугуев. Если севернее Купянска – то давить на сам Купянск, двигаться в направлении Большого Бурлука, Волчанска", – отметил Олесь Маляревич.
Какая цель россиян
Военный ранее предполагал, что цель россиян – полный контроль над левым берегом и закрепление вдоль реки, сформировав условный кордон.
Но, как видим, они постоянно повышают ставки – не жалея ни живой силы, ни ресурсов, пытаются продвигаться везде,
– добавил Маляревич.
Он также сообщил, что россияне даже просто пехотой заходят в леса севернее Купянска, на правом берегу Оскола.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте
Их цель, по словам военного, очевидна – захватить как можно больше территорий. Потери личного состава их не волнуют.