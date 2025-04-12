Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі 24 Каналу повідомив, що росіяни прагнуть повністю зайняти лівий берег Осколу, щоб згодом просуватися далі. Важливими логістичними вузлами та точками переправи через річку є населені пункти Борова та Куп'янськ.

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"І вже звідти можна розвивати наступ. Якщо це Борова – то далі на Ізюм і далі. Якщо Куп'янськ – то на Шевченкове, Чугуїв. Якщо північніше Куп'янська – то тиснути на сам Куп'янськ, рухатися у напрямку Великого Бурлука, Вовчанська", – зазначив Олесь Маляревич.

Яка мета росіян

Військовий раніше припускав, що мета росіян – повний контроль над лівим берегом і закріплення вздовж річки, сформувавши умовний кордон.

Але, як бачимо, вони постійно підвищують ставки – не шкодуючи ні живої сили, ні ресурсів, намагаються просуватися всюди,

– додав Маляревич.

Він також повідомив, що росіяни навіть просто піхотою заходять у ліси північніше Куп'янська, на правому березі Осколу.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Їхня мета, за словами військового, очевидна – захопити якомога більше територій. Втрати особового складу їх не хвилюють.