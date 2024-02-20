В Польше расследуют гибель двух украинских подростков

Двое несовершеннолетних граждан Украины погибли в Польше. Дети провалились под лед на озере.

Трагедия случилась 17 февраля днем в Старом Фильварке.

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Из воды достали еще живыми

Как рассказывают польские правоохранители, двое украинских подростков – 12 и 16 лет находились на замерзшем озере Вигры. Подростки отошли от берега примерно на 200 метров. Вдруг лед под детьми начал проваливаться, и они упали в воду.

В спасении украинцев участвовали почти тридцать спасателей, в частности водолазы. Также были задействованы лодки, ледовые сани и вертолет.

Ребят удалось вытащить из воды. Они были еще живыми. На берегу их реанимировали, а затем в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако, к сожалению, оба вскоре умерли. Один – в субботу вечером, а второй – ночью следующего дня.

Теперь местная прокуратура начала расследование в отношении опекунов погибших детей по факту недосмотра и непреднамеренного причинения смерти.

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