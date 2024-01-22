Польша назначит уполномоченного по восстановлению Украины: премьер назвал имя

Польское правительство назначит уполномоченного по восстановлению Украины. Уже известно кто им станет.

Во время визита в Киев 22 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство назначит уполномоченного по восстановлению Украины.

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Кто станет уполномоченным

Туск сообщил, что уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины будет депутат Сейма Павел Коваль, возглавляющий комитет по иностранным делам.

По словам главы польского правительства, его страна хочет не только помочь Украине победить, но и принять участие в процессе восстановления.

В состав моей делегации также входит Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по восстановлению Украины. Мы захотим активно участвовать не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления,

– сказал Дональд Туск.

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