Польша назначит уполномоченного по восстановлению Украины: премьер назвал имя
Источник:Onet
Польское правительство назначит уполномоченного по восстановлению Украины. Уже известно кто им станет.
Во время визита в Киев 22 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство назначит уполномоченного по восстановлению Украины.
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Кто станет уполномоченным
Туск сообщил, что уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины будет депутат Сейма Павел Коваль, возглавляющий комитет по иностранным делам.
По словам главы польского правительства, его страна хочет не только помочь Украине победить, но и принять участие в процессе восстановления.
В состав моей делегации также входит Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по восстановлению Украины. Мы захотим активно участвовать не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления,
– сказал Дональд Туск.
Главное о визите Туска в Украину
- Утром 22 января в Украину приехал польский премьер Дональд Туск – его первый визит после назначения на должность в декабре 2023 года.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша предоставила Украине новый оборонный пакет. Кроме того, по словам главы государства, он обсудил с Туском возможность будущего совместного производства оружия.
- Во время брифинга Дональд Туск заявил, что и Зеленский договорились о ситуации на польско-украинской границе. Он считает, что вопрос о разблокировании границы можно решить в двусторонних отношениях между странами – без участия международных институтов.
- По словам Туска, в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее, а не приумножать их. Он добавил, что ему важно, чтобы Польша была для Украины "самым надежным союзником в этой смертельной борьбе со злом".