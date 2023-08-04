"Истекает кровью": экс-глава МИД Польши раскритиковал политику Варшавы в отношении Украины

На фоне напряжения в отношениях между Киевом и Варшавой, экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович раскритиковал политику действующего польского правительства. По его словам, сейчас Варшава ведет "политику гиен и шакалов". Ответ действующего главы МИД не заставил себя ждать.

Яцек Чапутович убежден, что все украинцы благодарны полякам за поддержку, в то же время он раскритиковал политику действующего правительства. На эти слова ответил и нынешний глава МИД Польши Збигнев Рау.

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Главы МИД Польши поскандалили из-за Украины

Бывший глава МИД Польши назвал действующую политику Варшавы "политикой гиен и шакалов". Из-за упреков в якобы "неблагодарности Украины", Чапутович подчеркнул, что он был в Украине и сам убедился, что все наши граждане благодарны польскому народу за помощь и поддержку.

Государство истекает кровью, а Польша в настоящее время требует счета,

– подытожил Чапутович.

Действующий глава МИД Збигнев Рау возмутился из-за слов своего предшественника и заявил, что слова Чапутовича противоречат "фактам и духу польской дипломатической службы".

Польша руководствуется своими глубочайшими национальными интересами, предлагая материальную и гуманитарную помощь, необходимую для остановки русского империализма,

– подчеркнул Рау.

Еще один бывший глава МИД Польши и действующий депутат правящей партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский не только подверг критике Чапутовича, но и набросился с критикой на Украину.

Нельзя проводить политику в отношении Украины вопреки или во вред собственным интересам. Украинцы этого не понимают. Они не понимают, что даже если они войдут в ЕС, то годами будут подвергаться ограничениям, лимитам, квотам. Поэтому украинцев нужно учить этой Европе, рассказывать, объяснять, как выглядит бизнес и конкуренция, если они хотят войти в ЕС.

– заявил Ващиковский.