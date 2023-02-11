Моравецкий рассказал, на каком этапе дискуссия о передаче истребителей Украине

Среди стран НАТО начались дебаты по передаче Украине современных истребителей. В Польше заявили, что готовы передать самолеты украинским военным, но только после того, как будет достигнут консенсус среди членов НАТО.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сказал, что дебаты об истребителях сейчас в самом начале.

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Решение о поставках Украине истребителей должно исходить от НАТО

Глава польского правительства подчеркнул, что сначала решение о передаче самолетов Украине должно принять НАТО. Только после этого Польша будет принимать решение со своей стороны, что делать.

Польша, наконец, решит, что делать, когда будет однозначное решение, что истребители могут быть переданы Украине,

– сказал Моравецкий.

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