Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов в соцсети Х, известной ранее как твиттер. Он отметил, что наш народ помнит всю поддержку, которую оказала Польша, передает 24 Канал.

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Данилов выразил благодарность Польше за поддержку

Алексей Данилов отметил, что Украина и Польша – единственные в своем союзе несокрушимые. Он также подчеркнул, что украинский народ благодарен полякам за всю оказанную помощь с начала полномасштабной войны против нашей страны.

Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории,

– заявил он.

Глава СНБО отметил, что наши страны объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей, а также единственной целью – уничтожение московского чудовища, посягающего на свободу наших народов.

"Польское государство и народ стоят бок о бок с Украиной с первой минуты справедливой войны против российского мрака и московской дикости", – сказал Данилов.

В целом он поблагодарил за все и сказал, что наше государство помнит, кто "первым протянул Украине ружье и хлеб". Он также заверил, что любые противоречия наши государства смогут решить самостоятельно.

Напряжение Великой войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова. Но в нашей семье мы самостоятельны, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения,

– подчеркнул глава СНБО.

Напоследок Данилов напомнил, что первую партию оружия после вторжения России 24 февраля 2022 года, такую необходимую, передала нам Польша. В частности, это было минометное оружие.

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