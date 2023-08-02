Про це розповів очільник РНБО Олексій Данілов у соцмережі Х, відомій раніше як твітер. Він наголосив, що наш народ пам'ятає про всю підтримку, яку надала Польща, передає 24 Канал.

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Данілов висловив вдячність Польщі за підтримку

Олексій Данілов зазначив, що Україна й Польща – єдині у своєму союзі незламних. Він також підкреслив, що український народ вдячний полякам за всю надану допомогу з початку повномасштабної війни проти нашої країни.

Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії,

– заявив він.

Очільник РНБО зауважив, що наші країни об'єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв'язків, а також єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на свободу наших народів.

"Польська держава і народ стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини справедливої війни проти російського мороку і московської дикості", – сказав Данілов.

Загалом він подякував за все і сказав, що наша держава пам'ятає, хто "першим простягнув Україні рушницю і хліб". Він також запевнив, що будь-які суперечності наші держави зможуть владнати самостійно.

Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії й слова. Але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння,

– наголосив глава РНБО.

Наостанок Данілов нагадав, що першу партію зброї після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, таку необхідну, передала нам Польща. Зокрема, це була мінометна зброя.

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