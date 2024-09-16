В Польше – состояние стихийного бедствия, прорвало еще одну дамбу: пострадавшим выделили деньги

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений в стране. Местная пресса пишет, что на нужды людей, пострадавших от наводнения выделят миллиард злотых из резерва.

Соответствующее заявление он обнародовал днем, 16 сентября, пишет 24 канал со ссылкой на местные СМИ. Подробный список уездов и гмин, на которые распространяется это состояние, будет представлен во Вроцлаве, где вскоре должно начаться заседание кризисного штаба.

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В Польше объявили состояние стихийного бедствия

Польский премьер отметил, что вскоре будет разъяснено, что влечет чрезвычайное положение и его последствия.

В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать – 24 Канал.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность,

– объяснил он.

Как отметил Туск, согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

Известно, что в Нижней Силезии в результате прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув на юго-западе. Сообщается, что вода идет "полным ходом", поэтому там должны думать о жизни местных.

"Я только что получил информацию о немедленной эвакуации части Пачкува. Мэр принял такое решение, потому что, к сожалению, прорвало дамбу на водохранилище Тополь", – рассказал староста Нисы Даниэль Палимонка.