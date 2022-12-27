В Польше на Рождество водитель-украинец погиб под колесами своего автобуса

В Люблинском воеводстве Польши 25 декабря, на Рождество, автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, заменявшего колесо.

Польское издание сообщило, что трагедия произошла на польской национальной дороге №48 между Мощанкой и Коцком.

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Детали трагедии

Водитель пассажирского автобуса пытался заменить колесо в транспортном средстве. Внезапно автобус тронулся и раздавил мужчину. Украинец от полученных травм скончался.

Отмечают, что автобус с пассажирами направлялся в Украину.

Часть людей пересела на другой автобус, остальные пассажиры ждали посреди трассы, для них установили палатку. Впоследствии людей отправили в теплое место, где они ждали, пока ремонтируют автобус.

Причины катастрофы расследует польская полиция.

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