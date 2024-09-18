В Польше во время наводнения течением унесло военных США

В Польше пожарные спасли двух военных США, которых унесло течением. Инцидент произошел в городе Тшебень в Нижнесилезском воеводстве

Детали рассказал заместитель начальника полиции, суперинтендант Роман Кустер. Об этом сообщает RMF 24.

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Как военных США унесло течением

Как выяснилось, двое американских солдат, которые вернулись из отпуска, попытались пересечь пойму реки Бубр, но их унесло течением.

Они проплыли около 200 метров, а затем, хватаясь за деревья, выбрались на берег. Им помогала лодка Государственной службы охраны окружающей среды.

Военных передали непосредственно их командиру, который осуществлял за ними надзор.

По словам Романа Кустера, подобные случаи сейчас являются нередкими.

Важно. Из-за наводнения польские службы призывают людей не приближаться к дамбам и гидротехническим сооружениям. На отдельных участках действует полный запрет на передвижение.

Какая ситуация сейчас в Польше