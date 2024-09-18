Деталі розповів заступник начальника поліції, суперінтендант Роман Кустер. Про це повідомляє RMF 24.

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Як військових США віднесло течією

Як з'ясувалося, двоє американських солдатів, які повернулися з відпустки, спробували перетнути заплаву річки Бубр, але їх віднесло течією.

Вони пропливли близько 200 метрів, а потім, хапаючись за дерева, вибралися на берег. Їм допомагав човен Державної служби охорони довкілля.

Військових передали безпосередньо їхньому командиру, який здійснював за ними нагляд.

За словами Романа Кустера, подібні випадки зараз є непоодинокими.

Важливо. Через повінь польські служби закликають людей не наближатися до дамб та гідротехнічних споруд. На окремих ділянках діє повна заборона на пересування.

Яка ситуація зараз в Польщі