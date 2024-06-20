В Польше заметили воздушный шар, прилетевший из России: армия следит за ситуацией

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о пересечении воздушного пространства страны странным "объектом". Там отмечают о воздушном шаре, который прибыл со стороны России.

В сообщении указано, что воздушный шар двигался на восток в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства.

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В Польше сообщили о воздушном шаре, который прилетел из России

Разорвавшийся с троса воздушный шар вошел в воздушное пространство Польши с территории Калининградской области. О вероятности попадания объекта на территорию России ранее сообщали российские службы,

– говорится в сообщении командования.

Передвижение шара постоянно контролируют с помощью радиолокационных станций. Сообщается, что, скорее всего, уже через несколько часов она покинет воздушное пространство страны.

"Воздушный шар не угрожает безопасности жителям района, в котором он двигается, и Оперативное командование постоянно контролирует развитие ситуации", - отметили в командовании польской армии.