Об учениях никто не предупреждал: в польском городе раздались взрывы

В одном из городов Польши жители слышали два мощных взрыва. Власти сообщили, что они прозвучали из-за того, что пара истребителей F-16 пересекли звуковой барьер во время тренировочного полета.

Власти польского города Радом обратится в Министерство обороны из-за тренировочных полетов самолетов F-16. Жителей встревожили звуки двух мощных взрывов.

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Городские службы подняли по тревоге

Оказалось, что звуки взрывов – результат пересечения звукового барьера парой истребителей.

Об учебе никто не предупредил, поэтому местные власти требуют объяснений, ведь это спровоцировало панику среди горожан. Учитывая напряженную ситуацию на польской границе в последние месяцы, неудивительно, что жители Радома запаниковали.

Заммэра города Матеуш Тычинский отметил, что в ситуации реальной угрозы он не требует подобной отчетности.

Мы знаем, какое время сейчас. Мы знаем, что звук взрывов в небе вряд ли ассоциируется с безопасностью,

– добавил Тычинский.

В Оперативном командовании Вооруженных сил сообщили, что это был запланированный обычный полет. Там объяснили, что военные проводят много таких полетов каждый день.

По словам капитана Оперативного командования Эвы Золтницкой, нужно набраться терпения и разрешить военным тренироваться.

Шум от взрывов был слышен в радиусе более 70 километров к западу и востоку от Радома.

"МВД должно проинформировать жителей через СМИ, потому что у нас пол села вышло на улицу, была паника. Это был один большой взрыв. Я был дома, и дом затрясся", – сказал житель гмины Черновице возле Радома.

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