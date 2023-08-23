Влада польського міста Радом звернеться до Міністерства оборони через тренувальні польоти літаків F-16. Жителів стривожили звуки двох потужних вибухів.
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Міські служби підняли по тривозі
Виявилося, що звуки вибухів – це результат перетину звукового бар'єра парою винищувачів.
Про навчання ніхто не попередив, тож місцева влада вимагає пояснень, адже це спровокувало паніку серед містян. З огляду на напружену ситуацію на польському кордоні протягом останніх місяців, не дивно, що жителі Радома запанікували.
Заступник мера міста Матеуш Тичинський зазначив, що у ситуації реальної загрози він не вимагає подібної звітності.
Ми знаємо, який зараз час. Ми знаємо, що звук вибухів у небі навряд чи асоціюється з безпекою,
– додав Тичинський.
У Оперативному командуванні Збройних сил повідомили, що це був звичайний запланований політ. Там пояснили, що військові проводять багато таких польотів щодня.
За словами капітана Оперативного командування Еви Золтницької, потрібно набратися терпіння і дозволити військовим тренуватися.
Шум від вибухів було чути в радіусі понад 70 кілометрів на захід і схід від Радома.
"МВС має поінформувати мешканців через ЗМІ, тому що в нас пів села вийшло на вулицю, була паніка. Це був один великий вибух. Я був удома, і будинок затрясся", – сказав житель гміни Черневіце біля Радома.
Загроза на кордоні Польщі: останні новини
- Ситуація на кордоні Балтійських країн та Білорусі залишається напруженою через переміщення на територію країни найманців ПВК "Вагнера". Литва з 18 серпня закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників. Також країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю.
- Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що якщо вагнерівці спробують почати вторгнення до Польщі, то найманці будуть розгромлені. Бен Годжес переконаний, що ПВК "Вагнера" сьогодні – це вже не та сила, яка взимку 2022 року очолила російський наступ на територію України.
- Водночас у Центрі національного спротиву 19 серпня повідомили, що посіпаки Євгєнія Пригожина з ПВК "Вагнера" вирішили покинути територію Білорусі. Так, чисельність їхніх військових зменшилася майже на 1 тисячу осіб. Тому наразі вагнерівці або йдуть у відпустку, або підписують контракти та їдуть у країни Африки.