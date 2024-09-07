В Полтаве попрощались с шестью погибшими в результате ракетного удара по Институту связи
Источник:Суспильное
В Полтаве попрощались с шестью погибшими, жизни которых унесла Россия, нанеся ракетный удар по Институту связи 3 сентября. Так, прощание состоялось возле Свято-Успенского собора ПЦУ.
Об этом сообщала корреспондентка Суспильного, которая была на месте происшествия. Провести в последний путь погибших пришло немало людей.
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В Полтаве попрощались с людьми, которых убила Россия 3 сентября
С жертвами подлого российского обстрела попрощались их родные. В глазах каждого из них слезы и боль от потери.
Родные прощаются с погибшими в результате обстрела России / Фото Суспільне
Прощание родных с погибшими 3 сентября от ракетного обстрела в Полтаве / Фото Суспільне
В Полтаве 7 сентября прощаются с шестью погибшими от ракетного обстрела 3 сентября / Фото Суспільне
Также провести погибших в последний путь пришли друзья и знакомые. Присутствующие склонили головы в знак памяти перед погибшими в результате обстрела страны-агрессора.
Люди попрощались с погибшими от ракетного обстрела в Полтаве / Фото Суспільне
Прощание с погибшими в результате удара по Полтаве / Фото Суспільне
Среди тех, чью жизнь унесла атака России, преподаватель военного колледжа института телекоммуникаций и информатизации Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа Сергей Дюдюк, инженер техчасти воинской части Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, водитель Дмитрий Рычагов и курсант учебного взвода Владимир Куликов.
Об этом, как указали в Суспильному, сообщил начальник группы морально-психологического обеспечения городского ТЦК Сергей Шкурупий. Самому старшему мужчине было 55 лет, самому молодому – 31.
- Андрей Назаренко, 52 года, подполковник, старший преподаватель военного колледжа института телекоммуникаций и информатизации;
- Сергей Дюдюк, 50 лет, подполковник, помощник начальника колледжа;
- Сергей Андрущук, 55 лет, майор, старший инженер технической части воинской части;
- Виталий Кучерук, 31 год, младший сержант, инструктор учебного взвода связи;
- Дмитрий Рычагов, 32 года, солдат, водитель отделения автомобильного взвода;
- Владимир Куликов, 52 года, солдат, курсант учебного взвода.
Напомним, что 5 сентября в 17:53 в ГСЧС сообщили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. В результате атаки России погибли 55 человек, 328 – пострадали.
В Полтаве попрощались с шестью погибшими от ракетного обстрела 3 сентября / Фото Суспільне
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибших. Вечная память.