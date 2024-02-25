В Полтаве прогремел взрыв: Воздушные силы сообщали об опасности
25 февраля 2024, 18:53Читати новину українською
Оккупанты снова атакуют Украину. В Полтаве прогремел взрыв.
Российские захватчики к вечеру, 25 февраля, ударили по Украине баллистикой. Куда летели вражеские ракеты, передает 24 Канал.
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Оккупанты запустили ракеты
Для отдельных центральных, южных и восточных областей в 18:46 Воздушные силы сообщили об угрозе ударов баллистическими ракетами. Среди областей, где была объявлена тревога, в частности – Кировоградщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье, Харьковщина и т.д.
В 18.49 в СМИ заявили о взрыве в Полтаве.
Тем временем Воздушные силы предупредили о двух ракетах в направлении Кропивницкого. О первой ракете стало известно в 18:48, а о второй – в 18:52.